В Европе предупредили о возможных последствиях украинских атак на российские НПЗ

Последствия удара украинских БпЛА по российскому НПЗ. Фото: moscowtimes.ru

Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Они предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.

Об этом сообщило издание Bloomberg в пятницу, 12 апреля.

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Ударные беспилотники Украины увеличили количество атак на российскую нефтяную индустрию с нового года, преследуя цель воспрепятствовать поставке топлива для военных нужд России и уменьшить ее доходы. Согласно месячному отчету МЭА, возможна потеря от 500 до 600 тысяч баррелей в день мощностей России по переработке сырой нефти в этом квартале.

Bloomberg заявило, что приостановка работы поврежденных заводов на 4-8 недель для ремонтных работ может привести к значительному снижению экспорта нефтепродуктов из России.

Агентство также отметило, что международные рынки зависят от российского экспорта дизельного топлива, нефти и авиационного топлива, а нефтеперерабатывающие системы в Азии используют значительные объемы российских прямогонных и крекинг-остатков для увеличения сырья для модернизации.

МЭА поддержало заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что атаки Украины могут оказать дополнительное влияние на мировой энергетический рынок.

Понижение производства нефтеперерабатывающих заводов оказалось меньше, чем ожидалось. Официальные данные МЭА показывают, что производство нефтеперерабатывающих заводов России до конца марта соответствовало объемам добычи сырой нефти от 5 до 5,2 миллиона баррелей в день, что выше оценки в 4,6 миллиона баррелей в день.

В первые три дня апреля российские нефтеперерабатывающие заводы производили в среднем 5,25 миллиона баррелей в день. Однако по данным Bloomberg, несмотря на восстановление с середины марта, ежедневные объемы нефтепереработки все еще значительно ниже 5,78 миллиона баррелей сырой нефти, переработанных в начале апреля прошлого года.

Напомним, что глава Пентагона посоветовал Украине не атаковать НПЗ России и выбрать другие цели.

Ранее мы писали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей.