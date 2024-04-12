У Європі попередили про можливі наслідки українських атак на російські НПЗ

Наслідки удару українських БпЛА по російському НПЗ. Фото: moscowtimes.ru

Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.

Про це повідомило видання Bloomberg у п'ятницю, 12 квітня.

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Ударні безпілотники України збільшили кількість атак на російську нафтову індустрію з нового року, маючи на меті перешкодити постачанню пального для військових потреб Росії та зменшити її доходи. Згідно з місячним звітом МЕА, можлива втрата від 500 до 600 тисяч барелів на день потужностей Росії з перероблення сирої нафти в цьому кварталі.

Bloomberg заявило, що припинення роботи пошкоджених заводів на 4-8 тижнів для ремонтних робіт може призвести до значного зниження експорту нафтопродуктів з Росії.

Агентство також зазначило, що міжнародні ринки залежать від російського експорту дизельного пального, нафти та авіаційного пального, а нафтопереробні системи в Азії використовують значні обсяги російських прямогонних і крекінг-залишків для збільшення сировини для модернізації.

МЕА підтримало заяву міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що атаки України можуть мати додатковий вплив на світовий енергетичний ринок.

Наразі зниження виробництва нафтопереробних заводів виявилося меншим, ніж очікувалося. Офіційні дані МЕА показують, що виробництво нафтопереробних заводів Росії до кінця березня відповідало обсягам видобутку сирої нафти від 5 до 5,2 мільйона барелів на день, що вище за оцінку в 4,6 мільйона барелів на день.

У перші три дні квітня російські нафтопереробні заводи виробляли в середньому 5,25 мільйона барелів на день. Однак, за даними Bloomberg, попри відновлення з середини березня, щоденні обсяги нафтопереробки все ще значно нижчі за 5,78 мільйона барелів сирої нафти, які були перероблені на початку квітня минулого року.

Нагадаємо, що глава Пентагону порадив Україні не атакувати НПЗ Росії та обрати інші цілі.

Раніше ми писали, що атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей.