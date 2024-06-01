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В ISW оценили, сколько километров украинской территории оккупанты захватили в 2024 году

1 июня 2024 10:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Російські війська захопили майже 800 кілометрів квадратних у 2024 році
Украинский военнослужащий едет на БТР на передовой возле города Бахмут. Фото: Reuters, Александр Ратушняк
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

ISW обнаружил доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году. Ранее аналитики Института изучения войны сообщали о 516 квадратных километрах.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в пятницу, 31 мая.

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В 2024 году российские войска захватили 752 квадратных километра

В начале мая 2024 года враг начал ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области.

Аналитики ISW отметили, что, несмотря на то, что российские войска достигли значительных тактических успехов в северной части Харьковской области, министр обороны РФ Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение оккупантов на территории Украины.

В пятницу, 31 мая, Белоусов заявил, что российские войска захватили 880 квадратных километров в 2024 году. Однако ISW обнаружила доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили лишь около 752 квадратных километров в 2024 году.

Ранее в ISW оценивали, что российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 по 29 апреля 2024 года.

Напомним, минобороны России Андрей Белоус заявил, что напряженная ситуация в Восточной Европе и возможное наращивание военной силы НАТО угрожают безопасности членов ОДКБ.

Также ISW сообщали, что российские войска переьрасывают силы на север Харьковской области. Это свидетельствует о намерении россиян оттянуть туда ВСУ из других участков.

Андрей Белоусов
граница
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война в Украине
война
ISW

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