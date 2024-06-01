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У ISW оцінили скільки кілометрів української території окупанти захопили у 2024 році

1 червня 2024 10:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Російські війська захопили майже 800 кілометрів квадратних у 2024 році
Український військовослужбовець їде на БТРі на передовій біля міста Бахмут. Фото: Reuters, Олександр Ратушняк
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

ISW виявив докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році. Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про 516 квадратних кілометрів.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 31 травня.

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У 2024 році російські війська захопили 752 квадратних кілометри

На початку травня 2024 року ворог розпочав обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області.

Аналітики ISW зазначили, що незважаючи на те, що російські війська досягли значних тактичних успіхів у північній частині Харківської області, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування окупантів на території України. 

У п'ятницю, 31 травня, Бєлоусов заявив, що  російські війська захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році. Однак ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили лише приблизно 752 квадратних кілометрів у 2024 році.

Раніше у ISW оцінювали, що російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

Нагадаємо, міноборони Росії Андрій Бєлоус заявив, що напружена ситуація у Східній Європі та можливе нарощування військової сили НАТО загрожують безпеці членів ОДКБ.

Також ISW повідомляли, що російські війська перекидають сили на північ Харківської області. Це свідчить про намір росіян відтягнути туди ЗСУ з інших ділянок.

Андрій Бєлоусов
кордон
наступ
війна в Україні
війна
ISW

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