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В ISW объяснили, какую угрозу для Европы и НАТО представляет усиление сил РФ в Африке

8 июня 2024 08:37
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Какую угрозу представляет усиление сил РФ в Африке для Европы и южного фланга НАТО — ISW
Российские военные в Центральноафриканской Республике. Фото: росСМИ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Усиление военного присутствия российских сил в Африке позволяет РФ использовать свои ограниченные ресурсы для угрозы южному флангу НАТО , а также ослаблению влияния Запада. Российские чиновники посещают партнеров в Африке, чтобы вытеснить Запад и усилить влияние России.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в пятницу, 7 июня.

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В ISW сообщают, что российские чиновники посещают партнеров в Африке, чтобы укрепить влияние России, вытеснить Запад и подготовиться к длительной конфронтации. Визиты направлены на усиление своего военного следа на континенте и военном сотрудничестве в районах, где уже присутствуют российские силы.

"Рост военного присутствия России в Африке позволяет Кремлю угрожать южному флангу НАТО и ослаблять влияние Запада, распространяя образ России как возрожденного великого государства" , — говорится в сообщении.

Российские войска в Африке
Ожидаемая дальность российских крылатых ракет "Калибр" из Тобрука, Ливия. Фото: ISW

Российская военно-морская база в Ливии представляла бы угрозу Европе и южному флангу НАТО, поддерживая российскую активность в Средиземном море. База могла бы стать местом для постоянных российских сил, способных наносить удары по важной инфраструктуре НАТО с помощью крылатых ракет большой дальности с моря.

В ISW объяснили, какую угрозу для Европы и НАТО представляет усиление сил РФ в Африке - фото 2
  Ожидаемая дальность действия беспилотников Shahed-136 иранского производства из Агадеса, Северный Нигер. Фото: ISW

Захват Россией американской базы беспилотников в Северном Нигере позволил бы ей угрожать операциям НАТО в Средиземном море с помощью ударных беспилотников Shahed-136. Кроме того, Кремль может использовать свое растущее военное влияние вдоль миграционных маршрутов через Сахару для манипулирования потоками мигрантов с целью дестабилизации Европы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ушибах по ним.

Мы писали, что с начала июня в мировых СМИ распространяется информация о возможной войне России со странами НАТО. В частности, в случае войны Альянс уже сейчас разрабатывает несколько сухопутных коридоров.

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