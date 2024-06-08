Яку загрозу становить посилення сил РФ у Африці для Європи і південного флангу НАТО — ISW

Російські військові у Центральноафриканській Республіці. Фото: росЗМІ

Посилення військової присутності російських сил у Африці дозволяє РФ використовувати свої обмежені ресурси для загрози південному флангу НАТО, а також послаблення впливу Заходу. Російські посадовці відвідують партнерів в Африці, аби витіснити Захід і посилити вплив Росії.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 7 червня.

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У ISW повідомляють, що російські високопосадовці відвідують партнерів в Африці, щоб зміцнити вплив Росії, витіснити Захід і підготуватися до тривалої конфронтації. Візити спрямовані на посилення свого військового сліду на континенті та військової співпраці в районах, де вже присутні російські сили.

"Зростання військової присутності Росії в Африці дозволяє Кремлю загрожувати південному флангу НАТО і послаблювати вплив Заходу, поширюючи образ Росії як відродженої великої держави", — йдеться в повідомленні.

Очікувана дальність російських крилатих ракет "Калібр" з Тобрука, Лівія. Фото: ISW

Російська військово-морська база в Лівії становила б загрозу для Європи і південного флангу НАТО, підтримуючи російську активність у Середземному морі. База могла б стати місцем для постійних російських сил, здатних завдавати ударів по важливій інфраструктурі НАТО за допомогою крилатих ракет великої дальності з моря.

Очікувана дальність дії безпілотників Shahed-136 іранського виробництва з Агадеса, Північний Нігер.Фото: ISW

Захоплення Росією американської бази безпілотників у Північному Нігері дозволило б їй загрожувати операціям НАТО в Середземному морі за допомогою ударних безпілотників Shahed-136. Крім того, Кремль може використовувати свій зростаючий військовий вплив уздовж міграційних маршрутів через Сахару для маніпулювання потоками мігрантів з метою дестабілізації Європи.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.

Ми писали, що від початку червня у світових ЗМІ шириться інформація про можливу війну Росії з країнами НАТО. Зокрема, у разі війни Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів.