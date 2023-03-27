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​​ У ISW объяснили, когда путин прекратит войну в Украине

27 марта 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Президент страны-агрессора владимир путин
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский диктатор владимир путин не желает завершать войну переговорами. Он прекратит агрессию против Украины только тогда, когда поймет, что проиграл, но пока путин в это не верит.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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путин против переговоров

На Западе все больше распространяется идея, что российско-украинская война должна завершиться переговорным процессом.

Но российский диктатор владимир путин и дальше отвергает такую идею, желая достичь своих начальных целей в Украине.

Пока будет продолжаться война

Аналитики Института подчеркнули, что именно путин является ключевым действующим лицом нынешней войны, ее инициатором.

Поэтому война в Украине будет продолжаться до того момента, пока владимир путин будет верить, что сможет навязать свою волю украинцам, победив их или сломав их волю к борьбе.

путин до сих пор не верит в поражение

В ISW напомнили, что почти все военные попытки победить Украину у российского диктатора провалились.

Так, завершившийся неудачей план заморозить Украину и Европу зимой.

Зимне-весеннее наступление на Донбассе с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей также не принесло результата.

Сейчас украинские и западные медиа, а также российские военные блоггеры активно обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ, но пути до сих пор не дошло, что россия не может навязать свою волю Украине.

Мобилизация промышленности

В то же время владимир путин требует мобилизовать российскую промышленность, поставив всю ее на военные рельсы. Часто эти планы преувеличены или вообще нереалистичны.

Кроме того, не желая объявлять тотальную мобилизацию, российский диктатор придумывает разные варианты пополнения оккупационного контингента, не желая прекращать войну.

Напомним, на днях путин объявил о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси.

Фото из российских СМИ

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