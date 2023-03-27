​​​​​​​У ISW пояснили, коли путін припинить війну в Україні

Президент країни-агресора володимир путін

Російський диктатор володимир путін не бажає завершувати війну переговорами. Він припинить агресію проти України лише тоді, коли зрозуміє, що програв — але поки що путін в це не вірить.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Путін проти переговорів

На Заході усе більше поширюється ідея про те, що російсько-українська війна має завершитися переговорним процесом.

Але російський диктатор володимир путін і надалі відкидає таку ідею, бажаючи досягнути своїх початкових цілей в Україні.

Доки триватиме війна

Аналітики Інституту наголосили, що саме путін є ключовою дійовою особою нинішньої війни, її ініціатором.

Тому війна в Україні продовжуватиметься до того моменту, поки володимир путін віритиме, що зможе нав’язати свою волю українцям, перемігши їх чи зламавши їхню волю до боротьби.

Путін досі не вірить у поразку

У ISW нагадали, що майже усі військові спроби перемогти Україну у російського диктатора провалилися.

Так, завершився невдачею план заморозити Україну та Європу узимку.

Зимово-весняний наступ на Донбасі з метою вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей також не приніс результату.

Зараз українські та західні медіа, а також російські військові блогери активно обговорюють майбутній контрнаступ ЗСУ, але путіну досі не дійшло, що росія не може нав’язати свою волю Україні.

Мобілізація промисловості

Натомість володимир путін вимагає мобілізувати російську промисловість, поставивши усю її на воєнні рейки. Часто ці плани є перебільшеними чи взагалі нереалістичними.

Крім того, не бажаючи оголошувати тотальну мобілізацію, російський диктатор вигадує різні варіанти поповнення окупаційного контингенту, не бажаючи припиняти війну.

Нагадаємо, днями путін оголосив про наміри розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Фото з російських ЗМІ