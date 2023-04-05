​В ISW объяснили, зачем россия снова начала пугать Украину и мир ядерным оружием

Министр обороны россии Сергей Шойгу

Кремль снова начал шантажировать Запад ядерным оружием, анонсировав его размещение в беларуси. На этот шаг россия пошла для того, чтобы остановить поставки оружия Украине перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Заявление Шойгу

Министр обороны российской федерации Сергей Шойгу нашел, как оправдать решение о размещении ядерного оружия на территории беларуси.

Он обвинил в этом Запад, якобы способствующий эскалации войны своей помощью Украине.

Финляндия и Украина

Это заявление Шойгу, не содержащее ничего нового, совпало с объявлением нового пакета военной помощи Соединенных Штатов Америки для Украины.

Кроме того, именно в этот момент Финляндия официально стала членом НАТО.

Кремль давит на Запад

По мнению аналитиков ISW, очередная серия ядерного шантажа была направлена именно против западных стран, чтобы остановить поставки Украине военной техники перед ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Эксперты Института считают, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким, а размещение россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси вряд ли повлияет на ход войны, которую россия ведет в Украине.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима александр лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

Фото: РБК