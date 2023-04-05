Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ​В ISW объяснили, зачем россия снова начала пугать Украину и мир ядерным оружием arrow

​В ISW объяснили, зачем россия снова начала пугать Украину и мир ядерным оружием

5 апреля 2023 07:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Министр обороны россии Сергей Шойгу
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кремль снова начал шантажировать Запад ядерным оружием, анонсировав его размещение в беларуси. На этот шаг россия пошла для того, чтобы остановить поставки оружия Украине перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Заявление Шойгу

Министр обороны российской федерации Сергей Шойгу нашел, как оправдать решение о размещении ядерного оружия на территории беларуси.

Он обвинил в этом Запад, якобы способствующий эскалации войны своей помощью Украине.

Финляндия и Украина

Это заявление Шойгу, не содержащее ничего нового, совпало с объявлением нового пакета военной помощи Соединенных Штатов Америки для Украины.

Кроме того, именно в этот момент Финляндия официально стала членом НАТО.

Кремль давит на Запад

По мнению аналитиков ISW, очередная серия ядерного шантажа была направлена именно против западных стран, чтобы остановить поставки Украине военной техники перед ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Эксперты Института считают, что риск ядерной эскалации остается чрезвычайно низким, а размещение россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси вряд ли повлияет на ход войны, которую россия ведет в Украине.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима александр лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

Фото: РБК

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB