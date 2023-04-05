У ISW пояснили, навіщо росія знову почала лякати Україну і світ ядерною зброєю

Міністр оборони росії Сергій Шойгу

Кремль знову почав шантажувати Захід ядерною зброєю, анонсувавши її розміщення у білорусі. На цей крок рф пішла для того, аби зупинити постачання зброї Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Заява Шойгу

Міністр оборони російської федерації Сергій Шойгу знайшов як виправдати рішення про розміщення ядерної зброї на території білорусі.

Він звинуватив у цьому Захід, який нібито сприяє ескалації війни своєю допомогою Україні.

Фінляндія і Україна

Ця заява Шойгу, яка не містить нічого нового, збіглася у часі із оголошенням нового пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки для України.

Крім того, саме у цей момент Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

Кремль тисне на Захід

На думку аналітиків ISW, чергова серія ядерного шантажу була спрямована саме проти західних країн — аби зупинити постачання Україні військової техніки перед очікуваним контрнаступом Збройних сил України.

Експерти Інституту вважають, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким, а розміщення росією тактичної ядерної зброї на території білорусі навряд чи вплине на перебіг війни, яку рф веде в Україні.

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму олександр лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Фото: РБК