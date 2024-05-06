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В Италии сделали заявление по поводу нового пакета военной помощи для Украины

6 мая 2024 19:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Италии сделали заявление по поводу нового пакета военной помощи для Украины
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время выступления в парламенте заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Его планируют принять уже в ближайшие недели.

Об этом пишет Der Standard.

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"В ближайшие недели мы одобрим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", — сказал Крозетто.

В то же время детали относительно того, какое вооружение войдет в пакет военной помощи, не раскрываются. Однако министр отметил, что итальянские солдаты не будут отправлены в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", — добавил глава минобороны Италии.

Напомним, правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T.

Также мы писали, что Италия присоединилась к поставкам крылатых ракет Storm Shadow в Украину. Такое же ракетное оружие Украине предоставят Франция и Великобритания.

Италия
ВСУ
военная помощь
война в Украине
фронт

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