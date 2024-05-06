В Італії зробили заяву щодо нового пакета військової допомоги для України
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час виступу в парламенті заявив про підготовку нового пакету військової допомоги для України. Його планують ухвалити вже найближчими тижнями.
Про це пише Der Standard.
Пакет допомоги від Італії
"Найближчими тижнями ми схвалимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", — сказав Крозетто.
Водночас деталі щодо того, яке озброєння увійде до пакета військової допомоги, не розкриваються. Однак міністр зауважив, що італійських солдат не відправлять в Україну.
"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", — додав очільник міноборони Італії.
Нагадаємо, уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.
Також ми писали, що Італія долучилася до постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Таку ж ракетну зброю Україні нададуть Франція та Велика Британія.
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