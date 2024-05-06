В Італії зробили заяву щодо нового пакета військової допомоги для України

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Фото: Depositphotos

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час виступу в парламенті заявив про підготовку нового пакету військової допомоги для України. Його планують ухвалити вже найближчими тижнями.

Про це пише Der Standard.

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"Найближчими тижнями ми схвалимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", — сказав Крозетто.

Водночас деталі щодо того, яке озброєння увійде до пакета військової допомоги, не розкриваються. Однак міністр зауважив, що італійських солдат не відправлять в Україну.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", — додав очільник міноборони Італії.

Нагадаємо, уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

Також ми писали, що Італія долучилася до постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Таку ж ракетну зброю Україні нададуть Франція та Велика Британія.