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В Израиле рассказали о последствиях массированного ночного обстрела со стороны Сектора Газа

7 апреля 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обстрел территории Израиля террористами из Сектора Газа
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Палестинские террористы запустили по территории Израиля 44 ракеты. Большинство из них не достигло цели, часть была сбита системой ПВО "Железный купол".

Об этом сообщило издание Times of Israel.

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Ракетный удар из Сектора Газа

Армия Израиля заявила, что палестинские террористы выпустили по израильской территории 44 ракеты.

Девять из них вообще не долетели до территории Израиля, пав на палестинской территории.

12 были выпущены в сторону Средиземного моря. 14 упали на открытых территориях Израиля.

Последствия обстрела

Одна из ракет упала в южном городе Сдерот, повредив частный жилой дом.

Восемь палестинских ракет сбила система противовоздушной обороны "Железный купол".

Напомним, что вечером 6 апреля Израиль начал наносить удары по террористам на территории Сектора Газа.

В сети появились кадры, указывающие на то, что Израиль наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на недавние ракетные обстрелы своих северных регионов, совершенных ранее новой группировкой ХАМАС с территории Ливана.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально объявила о начале операции и подтвердила, что обстреливает Сектор Газа.

Фото: Reuters

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