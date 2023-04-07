У Ізраїлі розповіли про наслідки масованого нічного обстрілу з боку Сектора Газа
Палестинські терористи запустили по території Ізраїлю 44 ракети. Більшість з них не досягла цілі, частина була збита системою ППО “Залізний купол”.
Про це повідомило видання Times of Israel.
Ракетний удар з Сектора Газа
Армія Ізраїлю заявила, що палестинські терористи випустили по ізраїльській території 44 ракети.
Дев’ять з них взагалі не долетіли до території Ізраїлю, упавши на палестинській території.
12 були випущені у бік Середземного моря. 14 — упали на відкритих територіях Ізраїлю.
Наслідки обстрілу
Одна з ракет упала в південному місті Сдерот, пошкодивши приватний житловий будинок.
Вісім палестинських ракет збила система протиповітряної оборони “Залізний купол”.
Нагадаємо, що увечері 6 квітня Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території Сектору Газа.
У мережі з'явилися кадри, які вказують на те, що Ізраїль завдає авіаударів по сектору Газа у відповідь на недавні ракетні обстріли своїх північних регіонів, скоєних раніше новим угрупованням ХАМАС із території Лівану.
Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ офіційно оголосила про початок операції й підтвердила, що обстрілює Сектор Газа.
Фото: Reuters