​​​​​​​У Ізраїлі розповіли про наслідки масованого нічного обстрілу з боку Сектора Газа

Обстріл території Ізраїлю терористами з Сектора Газа

Палестинські терористи запустили по території Ізраїлю 44 ракети. Більшість з них не досягла цілі, частина була збита системою ППО “Залізний купол”.

Про це повідомило видання Times of Israel.

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Армія Ізраїлю заявила, що палестинські терористи випустили по ізраїльській території 44 ракети.

Дев’ять з них взагалі не долетіли до території Ізраїлю, упавши на палестинській території.

12 були випущені у бік Середземного моря. 14 — упали на відкритих територіях Ізраїлю.

Наслідки обстрілу

Одна з ракет упала в південному місті Сдерот, пошкодивши приватний житловий будинок.

Вісім палестинських ракет збила система протиповітряної оборони “Залізний купол”.

Нагадаємо, що увечері 6 квітня Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території Сектору Газа.

У мережі з'явилися кадри, які вказують на те, що Ізраїль завдає авіаударів по сектору Газа у відповідь на недавні ракетні обстріли своїх північних регіонів, скоєних раніше новим угрупованням ХАМАС із території Лівану.

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ офіційно оголосила про початок операції й підтвердила, що обстрілює Сектор Газа.

Фото: Reuters