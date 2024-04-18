В Харьковской области взорвался трубопровод — что известно

Пожар. Фото иллюстративное: Reuters

В Харьковской области взорвался трубопровод. От огня в радиусе 40 метров плавится асфальт.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в четверг, 18 апреля.

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Взрыв трубопровода в Харьковской области

В Харьковской области взорвался трубопровод. Местные жители, ставшие очевидцами, активно распространяют видео этого события.

Пока известно, что огонь на месте происшествия достиг такой силы, что в радиусе 40 метров плавится асфальт. Высота пламени достигает 70 метров.

Ранее мы сообщали, что в центре Львова на площади Рынок произошло сильное задымление в обед, 18 апреля. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возникло возгорание на кухне заведения питания 36ПО.

В России в начале апреля дроны ударили по заводу по производству "шахедов". Это в более чем 1000 км от Украины. В ГУР заявили, что официально Украина это не комментирует, но такие события ослабляют врага, тем самым это влияет на ход войны.