Підрив заводу шахедів на Росії - чи причетне до цього ГУР

Підрив заводу шахедів на Росії. Фото: скріншот відео з соцмереж

На Росії на початку квітня дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів". Це за понад 1000 км від України. В ГУР заявили, що офіційно Україна це не коментує, але такі події послаблюють ворога, цим самим це впливає на хід війни.

Про це Новини.LIVE розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Читайте також:

Підрив заводу на Росії

"Україна не коментувала офіційно це. Ми говоримо про це, що якісь події відбуваються на військових об'єктах. Так чи інакше на різних територіях держави під назвою РФ і втому числі в глибині території. Усе це в комплексі впливає як на обороноздатність та здатність вести агресивну війну державою-агресором, спроможності ВПК, економіки, а аткож на морально-психологічний стан населення держави-агресора. Так, це впливає", — сказав Юсов.

Нагадаємо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе будь-якими способами, аж до завдання ударів по складах і базах російських убивць.

За словами Подоляка, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об'єктах. Тобто світова громадськість залишає за нами це право.