Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ГУР зробили заяву щодо підриву заводу шахедів в РФ — які наслідки для України arrow

В ГУР зробили заяву щодо підриву заводу шахедів в РФ — які наслідки для України

16 квітня 2024 18:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Підрив заводу шахедів на Росії - чи причетне до цього ГУР
Підрив заводу шахедів на Росії. Фото: скріншот відео з соцмереж
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На Росії на початку квітня дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів". Це за понад 1000 км від України. В ГУР заявили, що офіційно Україна це не коментує, але такі події послаблюють ворога, цим самим це впливає на хід війни.

Про це Новини.LIVE розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. 

Читайте також:

Підрив заводу на Росії 

"Україна не коментувала офіційно це. Ми говоримо про це, що якісь події відбуваються на військових об'єктах. Так чи інакше на різних територіях держави під назвою РФ і втому числі в глибині території. Усе це в комплексі впливає як на обороноздатність та здатність вести агресивну війну державою-агресором, спроможності ВПК, економіки, а аткож на морально-психологічний стан населення держави-агресора. Так, це впливає", — сказав Юсов.

Нагадаємо, радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себе будь-якими способами, аж до завдання ударів по складах і базах російських убивць.

За словами Подоляка, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об'єктах. Тобто світова громадськість залишає за нами це право.

росія
пожежа
ракети
ГУР
Андрій Юсов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем