Взрывы в Харькове сейчас, ночью 30 мая — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: antikor.com.ua

Взрывы раздались в Харькове сейчас, ночью 30 мая. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

О том, что в городе громко, потому что оккупанты снова наносят удары, сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно о взрывах в Харькове ночью 30 мая

Воздушную тревогу в Харькове и Харьковской области объявили в 23:32 29 мая. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о группе "Шахедов" в направлении Харьковской области, а затем предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Как сообщили корреспонденты "Суспільного" , в период с 02:03 до 02:10 в городе прозвучало более пяти взрывов.

Скриншот сообщений "Суспільне Харків"

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе очень громко, и призвал граждан быть осторожными.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Также о том, что россияне наносят удары по Харькову и Харьковскому району, написал в своем Telegram-канале начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Глава Малоданиловской общины Харьковской области Александр Гололобов отметил, что в общине прогремели пять взрывов.

Скриншот сообщения Александра Гололобова

Обновлено: В 02:17 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес минимум пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, ночью 30 мая несколько раз раздавались взрывы в Днепре. Военные предупреждали о движении ударных БпЛА в сторону города.

Также мы сообщали о том, что ночью 30 мая было громко во временно оккупированной Керчи. Местные Telegram-каналы сообщали о том, что перекрыт Крымский мост.