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В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА

30 мая 2024 02:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Харькове сейчас, ночью 30 мая — что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: antikor.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы раздались в Харькове сейчас, ночью 30 мая. В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

О том, что в городе громко, потому что оккупанты снова наносят удары, сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Воздушную тревогу в Харькове и Харьковской области объявили в 23:32 29 мая. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о группе "Шахедов" в направлении Харьковской области, а затем предупредили о пусках управляемых авиационных бомб.

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины
В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Как сообщили корреспонденты "Суспільного" , в период с 02:03 до 02:10 в городе прозвучало более пяти взрывов.

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 3
Скриншот сообщений "Суспільне Харків"

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе очень громко, и призвал граждан быть осторожными.

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 4
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Также о том, что россияне наносят удары по Харькову и Харьковскому району, написал в своем Telegram-канале начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 5
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Глава Малоданиловской общины Харьковской области Александр Гололобов отметил, что в общине прогремели пять взрывов.

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 6
Скриншот сообщения Александра Гололобова

Обновлено: В 02:17 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес минимум пять ударов, часть из них — по населенным пунктам Харьковского района.

В Харькове раздаются взрывы, оккупанты наносят удары по городу, — ОВА - фото 7
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, ночью 30 мая несколько раз раздавались взрывы в Днепре. Военные предупреждали о движении ударных БпЛА в сторону города.

Также мы сообщали о том, что ночью 30 мая было громко во временно оккупированной Керчи. Местные Telegram-каналы сообщали о том, что перекрыт Крымский мост.

Харьков
взрыв
Харьковская область
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов

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