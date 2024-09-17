Взрывы в Харькове 17 сентября — россияне атакуют УАБами

Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Взрывы в Харькове сейчас, 17 сентября, раздались во время воздушной тревоги. Россияне атакуют УАБами

Об этом сообщают мониторинговые Telegram акналы.

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Взрывы в Харькове

Серию взрывов жители Харькова услышали во время воздушной тревоги в 15:14.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном и южном направлении.

Также в сообщении военных говорилось об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

"Пуск УАБ на Харьковскую область", — говорится в сообщении Воздушных сил.