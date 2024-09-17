Взрывы в Харькове 17 сентября — россияне атакуют УАБами

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
17 сентября 2024 15:20
Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Взрывы в Харькове сейчас, 17 сентября, раздались во время воздушной тревоги. Россияне атакуют УАБами
Об этом сообщают мониторинговые Telegram акналы.
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Серию взрывов жители Харькова услышали во время воздушной тревоги в 15:14.
За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном и южном направлении.
Также в сообщении военных говорилось об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
"Пуск УАБ на Харьковскую область", — говорится в сообщении Воздушных сил.
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