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У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо

17 вересня 2024 15:20
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Харкові 17 вересня — росіяни атакують КАБами
Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Вибухи у Харкові зараз, 17 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують КАБами.

Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.

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Серію вибухів жителі Харкова почули під час повітряної тривоги о 15:14.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямку.

Також у повідомленні військових йшлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"Пуск КАБ на Харківщину", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Карта повітряних тривог станом на 15:08. Фото: alerts.in.ua

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