Вибухи у Харкові 17 вересня — росіяни атакують КАБами

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
17 вересня 2024 15:20
Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Вибухи у Харкові зараз, 17 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують КАБами.
Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.
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Серію вибухів жителі Харкова почули під час повітряної тривоги о 15:14.
За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямку.
Також у повідомленні військових йшлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
"Пуск КАБ на Харківщину", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
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