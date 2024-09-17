Вибухи у Харкові 17 вересня — росіяни атакують КАБами

Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Вибухи у Харкові зараз, 17 вересня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують КАБами.

Про це повідомляють моніторингові Telegram акнали.

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Вибухи у Харкові

Серію вибухів жителі Харкова почули під час повітряної тривоги о 15:14.

За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямку.

Також у повідомленні військових йшлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"Пуск КАБ на Харківщину", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.