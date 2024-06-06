Россияне ударили по Херсону 6 июня

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на четверг, 6 июня, совершили несколько ударов по Херсону. В результате попадания начались пожары, огонь охватил город.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Херсонщины в Telegram.

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Атака на Херсон 6 июня

"Этой ночью армия Россия неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло пять пожаров", — говорится в сообщении.

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Известно, что горели три жилых дома, хозяйственные постройки, восемь легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет.

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены все силы и спасатели. Пожарные Херсона тушили загорания до самого утра, в то время как враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, по данным Херсонской ОВА, в областном центре осталось около 65 тыс. жителей.

Также мы писали, что 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.