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В Херсоне были слышны взрывы — спасатели показали, как огонь охватил город

6 июня 2024 11:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне ударили по Херсону 6 июня
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на четверг, 6 июня, совершили несколько ударов по Херсону. В результате попадания начались пожары, огонь охватил город.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Херсонщины в Telegram.

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Атака на Херсон 6 июня

"Этой ночью армия Россия неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло пять пожаров", — говорится в сообщении.

Обстрел Херсона 6 июня
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС
ночная атака на Херсон 6 июня
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

Известно, что горели три жилых дома, хозяйственные постройки, восемь легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет.

В Херсоне пылали ряд объектов из-за атаки РФ 6 июня
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС
В Херсоне в результате утреннего обстрела 6 июня пылал гипермаркет Эпицентр
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС
Россияне нанесли удары по Херсону в ночь на 6 июня.
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС
Спасатели до утра тушили пожары в Херсоне 6 июня
Последствия атаки России. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены все силы и спасатели. Пожарные Херсона тушили загорания до самого утра, в то время как враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, по данным Херсонской ОВА, в областном центре осталось около 65 тыс. жителей.

Также мы писали, что 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.

оккупанты
Херсон
ГСЧС
ракетный удар
обстрелы
война в Украине
ракеты

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