Россияне ударили по Херсону 6 июня

В Херсоне были слышны взрывы — спасатели показали, как огонь охватил город
Российские захватчики в ночь на четверг, 6 июня, совершили несколько ударов по Херсону. В результате попадания начались пожары, огонь охватил город.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Херсонщины в Telegram.
Атака на Херсон 6 июня
"Этой ночью армия Россия неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло пять пожаров", — говорится в сообщении.
Известно, что горели три жилых дома, хозяйственные постройки, восемь легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет.
В ГСЧС отметили, что для ликвидации последствий вражеских обстрелов были привлечены все силы и спасатели. Пожарные Херсона тушили загорания до самого утра, в то время как враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.
Напомним, по данным Херсонской ОВА, в областном центре осталось около 65 тыс. жителей.
Также мы писали, что 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.
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