Росіяни вдарили по Херсону 6 червня

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч проти четверга, 6 червня, здійснили декілька ударів по Херсону. Внаслідок влучань розпочалися пожежі, місто охопив вогонь.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Херсонщини у Telegram.

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Атака на Херсон 6 червня

"Цієї ночі армія Росія невпинно завдавала ударів по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло п'ять пожеж", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Відомо, що горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено усі сили та засоби рятувальників. Вогнеборці Херсона гасили пожежі до самого ранку в той час, як ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, в обласному центрі залишилося близько 65 тис. мешканців.

Також ми писали, що 29 травня окупанти здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.