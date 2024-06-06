Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Херсоні було чутно вибухи — рятувальники показали, як вогонь охопив місто arrow

У Херсоні було чутно вибухи — рятувальники показали, як вогонь охопив місто

6 червня 2024 11:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни вдарили по Херсону 6 червня
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч проти четверга, 6 червня, здійснили декілька ударів по Херсону. Внаслідок влучань розпочалися пожежі, місто охопив вогонь.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Херсонщини у Telegram.

Читайте також:

Атака на Херсон 6 червня

"Цієї ночі армія Росія невпинно завдавала ударів по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло п'ять пожеж", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсона 6 червня
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС
нічна атака на Херсон 6 червня
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

Відомо, що горіли три житлові будинки, господарчі споруди, вісім легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет.

У Херсоні палали низка об'єктів через атаку РФ 6 червня
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС
У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу 6 червня палав гіпермаркет Епіцентр
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС
Росіяни завдали ударів по Херсону в ніч на 6 червня
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС
Рятувальники до ранку гасили пожежі у Херсоні 6 червня
Наслідки атаки Росії. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено усі сили та засоби рятувальників. Вогнеборці Херсона гасили пожежі до самого ранку в той час, як ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста.

null
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, в обласному центрі залишилося близько 65 тис. мешканців.

Також ми писали, що 29 травня окупанти здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.

окупанти
Херсон
ДСНС
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня