В Херсоне мужчина был охранником застенков российских оккупантов — как наказали предателя
Служба безопасности Украины задержала в Херсоне эксохранника российской застенки. Он сжег "удостоверение тюремного смотрителя", выданное оккупантами, и переехал в арендованную квартиру, после чего пытался бежать за границу.
Об этом сообщили в СБУ в среду, 27 марта.
Был охранником застенков оккупантов
Служба безопасности предотвратила побег коллаборанта за пределы Украины. Во время комплексных мероприятий в Херсоне был задержан местный житель, который во время оккупации города охранял российскую застенку.
Во время освобождения областного центра мужчина сжег "удостоверение тюремного смотрителя", полученное от оккупантов, и переехал в арендованную квартиру, чтобы "замести следы".
Таким образом, он собирался скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет. Затем предатель собирался уехать за границу как переселенец с юга Украины.
Впрочем, коллаборанта задержали сотрудники СБУ разыскали его и задержали во временном доме.
При обыске в доме задержанного обнаружен мобильный телефон с личными данными, а также форменная одежда российского образца, которую ему выдали оккупанты.
Что известно следствию
Следствию стало известно, что в начале полномасштабного вторжения России коллаборант работал инженером-электромехаником на местном предприятии.
После захвата Херсона мужчина добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, действовавшую в захваченной в то время местной исправительной колонии.
Оккупанты назначили его "младшим инспектором отдела надзора и безопасности". На этой должности он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе.
В застенках захватчики пытали украинских патриотов и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с агрессором.
Сейчас предателю сообщается о подозрении в коллаборационной деятельности. Находящемуся под стражей злоумышленнику грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.
Напоминаем, что в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки.
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