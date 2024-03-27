У Херсоні чоловік був охоронцем катівні російських окупантів — як покарали зрадника

Працівник СБУ і затриманий колаборант. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Херсоні ексохоронця російської катівні. Він спалив "посвідчення тюремного наглядача", видане окупантами, та переїхав до орендованої квартири, після чого намагався втекти за кордон.

Про це повідомили в СБУ у середу, 27 березня.

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Був охоронцем катівні окупантів

Служба безпеки запобігла втечі колаборанта за межі України. Під час комплексних заходів у Херсоні було затримано місцевого жителя, який під час окупації міста охороняв російську катівню.

Під час звільнення обласного центру чоловік спалив "посвідчення тюремного наглядача", отримане від окупантів, та переїхав до орендованої квартири, щоб "замести сліди".

У такий спосіб він збирався переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років. Потім зрадник збирався виїхати за кордон як переселенець з півдня України.

Втім, колаборанта піймали співробітники СБУ — розшукали його і затримали у тимчасовому помешканні.

При обшуку в оселі затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

Видана колаборанту російська уніформа. Фото: СБУ

Що відомо слідству

Слідству стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії колаборант працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві.

Після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до "адміністрації" російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії.

Окупанти призначили його "молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки". На цій "посаді" він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

У катівні загарбники знущалися з українських патріотів і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з агресором.

Наразі зраднику повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Зловмиснику, який перебуває під вартою, загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

Нагадуємо, що на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки.