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В Херсоне раздаются мощные взрывы

21 сентября 2024 12:21
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Взрывы в Херсоне сегодня, 21 сентября.
Последствия удара по городу. Фото: t.me/kirovogradskaODA
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Взрывы в Херсоне сегодня, 21 сентября, прогремели в первую половину дня. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщают местные паблики.

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обстрел Херсона
Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Обстрел Херсона

Сегодня в Херсоне отмечают День города. Тем не менее, оккупанты не прекращаются обстреливать его, нанося удары по жилым домам и критически важной инфраструктуре.

В городе раздаются новые взрывы. При этом воздушная тревога не объявлена.

А воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

тревога
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, вчера в Херсоне раздались взрывы . В городе не объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что в результате удара по Днепровскому району Херсона погиб 27-летний мужчина.

Херсон взрыв обстрелы оккупанты война в Украине

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