В Херсоне раздаются мощные взрывы
Взрывы в Херсоне сегодня, 21 сентября, прогремели в первую половину дня. Их причины и последствия выясняются.
Об этом сообщают местные паблики.
Обстрел Херсона
Сегодня в Херсоне отмечают День города. Тем не менее, оккупанты не прекращаются обстреливать его, нанося удары по жилым домам и критически важной инфраструктуре.
В городе раздаются новые взрывы. При этом воздушная тревога не объявлена.
А воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
Напомним, вчера в Херсоне раздались взрывы . В городе не объявляли воздушную тревогу.
Также мы писали, что в результате удара по Днепровскому району Херсона погиб 27-летний мужчина.
Читайте Новини.LIVE!