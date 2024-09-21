Вибухи в Херсоні сьогодні, 21 вересня — подробиці

Наслідки удару по місту. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Вибухи в Херсоні сьогодні, 21 вересня, пролунали у першу половину дня. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Обстріл Херсону

Сьогодні у Херсоні відзначають День міста. Тим не менш, окупанти не припиняються обстрілювати його, завдаючи ударів по житлових будинках та критично важливій інфраструктурі.

Наразі у місті лунають нові вибухи. При цьому повітряної тривоги не оголошено.

Натомість, повітряна тривога лунає у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора у Херсоні пролунали вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що внаслідок удару по Дніпровському району Херсона загинув 27-річний чоловік.