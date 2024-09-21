Вибухи в Херсоні сьогодні, 21 вересня — подробиці

У Херсоні лунають потужні вибухи
Вибухи в Херсоні сьогодні, 21 вересня, пролунали у першу половину дня. Наразі їх причини та наслідки з'ясовуються.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Обстріл Херсону
Сьогодні у Херсоні відзначають День міста. Тим не менш, окупанти не припиняються обстрілювати його, завдаючи ударів по житлових будинках та критично важливій інфраструктурі.
Наразі у місті лунають нові вибухи. При цьому повітряної тривоги не оголошено.
Натомість, повітряна тривога лунає у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, вчора у Херсоні пролунали вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.
Також ми писали, що внаслідок удару по Дніпровському району Херсона загинув 27-річний чоловік.
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