СБУ

Служба безопасности Украины предъявила обвинения владелице телеканала "ВТВ плюс" из Херсона за ее предполагаемую коллаборацию с оккупационной администрацией в период после захвата региона. Согласно материалам следствия, женщина предоставила ресурсы своего телеканала для распространения пропаганды, согласованной с оккупационными властями, и для поддержки местных гауляйтеров, в частности Владимира Сальдо.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Расследование

В результате деятельности были распространены неверные нарративы, оправдывающие действия оккупантов и подрывающие доверие населения к легитимным органам власти. В частности, владелица телеканала лично брала интервью у Владимира Сальдо, который являлся предателем и позиционировался как "легитимный" глава области.

Следствие установило, что женщина добровольно сотрудничала с оккупационной администрацией, предоставляя ей доступ к медиаресурсам своего телеканала. Незадолго до освобождения Херсона она скрылась из города и продолжает находиться в зоне временно захваченной территории.

Этот случай является еще одним примером того, как пропаганда и медийная манипуляция могут быть использованы в целях поддержки оккупации и дестабилизации ситуации в регионе. СБУ продолжает работу по выявлению и пресечению подобных действий, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее в деоккупированном Херсоне во время стабилизационных мероприятий сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили очередную пыточную российских оккупантов. Там захватчики в бесчеловечных условиях содержали местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом.