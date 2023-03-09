У Херсоні повідомили підозру власниці телеканалу за розкручування гауляйтера Сальдо
Служба безпеки України звинуватила власницю телеканалу "ВТВ плюс" з Херсона за її передбачувану колаборацію з окупаційною адміністрацією в період після захоплення регіону. Згідно з матеріалами слідства, жінка надала ресурси свого телеканалу для поширення пропаганди, погодженої з окупаційною владою, та для підтримки місцевих гауляйтерів, зокрема Володимира Сальдо.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Розслідування
В результаті діяльності були поширені невірні наративи, що виправдовують дії окупантів та підривають довіру населення до легітимних органів влади. Зокрема, власниця телеканалу особисто брала інтерв'ю у Володимира Сальдо, який був зрадником та позиціонувався як "легітимний" голова області.
Слідство встановило, що жінка добровільно співпрацювала з окупаційною адміністрацією, надаючи їй доступ до медіаресурсів свого телеканалу. Незадовго до звільнення Херсона вона зникла з міста і продовжує перебувати в зоні тимчасово захопленої території.
Цей випадок є ще одним прикладом того, як пропаганда та медійна маніпуляція можуть бути використані для підтримки окупації та дестабілізації ситуації в регіоні. СБУ продовжує роботу з виявлення та припинення подібних дій, які загрожують національній безпеці України.
Нагадаємо, раніше в деокупованому Херсоні під час стабілізаційних заходів співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили чергову катувальну російських окупантів. Там загарбники у нелюдських умовах утримували місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати із ворогом.