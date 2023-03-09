Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Війна arrow У Херсоні повідомили підозру власниці телеканалу за розкручування гауляйтера Сальдо arrow

У Херсоні повідомили підозру власниці телеканалу за розкручування гауляйтера Сальдо

9 березня 2023 16:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України звинуватила власницю телеканалу "ВТВ плюс" з Херсона за її передбачувану колаборацію з окупаційною адміністрацією в період після захоплення регіону. Згідно з матеріалами слідства, жінка надала ресурси свого телеканалу для поширення пропаганди, погодженої з окупаційною владою, та для підтримки місцевих гауляйтерів, зокрема Володимира Сальдо.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Розслідування

В результаті діяльності були поширені невірні наративи, що виправдовують дії окупантів та підривають довіру населення до легітимних органів влади. Зокрема, власниця телеканалу особисто брала інтерв'ю у Володимира Сальдо, який був зрадником та позиціонувався як "легітимний" голова області.

Слідство встановило, що жінка добровільно співпрацювала з окупаційною адміністрацією, надаючи їй доступ до медіаресурсів свого телеканалу. Незадовго до звільнення Херсона вона зникла з міста і продовжує перебувати в зоні тимчасово захопленої території.

Цей випадок є ще одним прикладом того, як пропаганда та медійна маніпуляція можуть бути використані для підтримки окупації та дестабілізації ситуації в регіоні. СБУ продовжує роботу з виявлення та припинення подібних дій, які загрожують національній безпеці України.

Нагадаємо, раніше в деокупованому Херсоні під час стабілізаційних заходів співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили чергову катувальну російських окупантів. Там загарбники у нелюдських умовах утримували місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати із ворогом.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:33 "Я не залізний": Дантес дав поради українцям, як продовжувати жити в складні часи

16:30 У метро Києва запустили артпотяг, — Кличко

16:28 У росії заявили, що Польща може бути втягнута у війну в Україні: за яких обставин

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

16:20 В Одесі затримали чоловіка, який міг співпрацювати з рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

15:59 Власник ПВК "Вагнера" бідкається, що його перестали пускати до російських міністерств

15:52 Як створювати нові можливості для бізнесу після війни

15:50 В Одеському зоопарку знову можна побачити слониху Венді

15:45 Microsoft впроваджує ChatGPT у своїх продуктах: які нові можливості доступні

Новина з відео

16:21 У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Новина з відео

16:08 "Авіапрорив на Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка

Новина з відео

15:43 Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder

Новина з відео

14:17 В Одеській області сильна пожежа: знову горить очерет

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

Актуальне по темі

None 9 Березень 16:32

"Я не залізний": Дантес дав поради українцям, як продовжувати жити в складні часи

None 9 Березень 16:31

У метро Києва запустили артпотяг, — Кличко

None 9 Березень 16:29

У росії заявили, що Польща може бути втягнута у війну в Україні: за яких обставин

None 9 Березень 16:21

У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB