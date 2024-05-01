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В Херсоне раздались взрывы — что известно

1 мая 2024 23:03
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Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Херсоне сейчас вечером 1 мая — что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: mignews.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы в Херсоне раздались вечером 1 мая. В Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Что известно о взрывах в Херсоне вечером 1 мая

Воздушную тревогу в Херсонской области объявили в 21:54 1 мая. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. В 22:39 военные также предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения.

В Херсоне прогремели взрывы — что известно - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 22:59 местные Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне раздаются взрывы.

В Херсоне прогремели взрывы — что известно - фото 2
Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Официальной информации по этому поводу от местных властей и представителей ОВА пока не было.

Обновлено: В 23:10 местные Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне слышны повторные взрывы.

В Херсоне прогремели взрывы — что известно - фото 3
Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Напомним, вечером 1 мая во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы в Одессе. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.

По состоянию на 22:54, по информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, было известно о 13 пострадавших. На месте попадания вспыхнул мощный пожар.

Херсон
взрыв
обстрелы
воздушная тревога

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