Взрывы в Херсоне сейчас вечером 1 мая — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: mignews.com

Взрывы в Херсоне раздались вечером 1 мая. В Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Что известно о взрывах в Херсоне вечером 1 мая

Воздушную тревогу в Херсонской области объявили в 21:54 1 мая. В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. В 22:39 военные также предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и угрозе применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 22:59 местные Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне раздаются взрывы.

Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Официальной информации по этому поводу от местных властей и представителей ОВА пока не было.

Обновлено: В 23:10 местные Telegram-каналы сообщили, что в Херсоне слышны повторные взрывы.

Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Напомним, вечером 1 мая во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы в Одессе. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.

По состоянию на 22:54, по информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, было известно о 13 пострадавших. На месте попадания вспыхнул мощный пожар.