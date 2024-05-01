Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Херсоні пролунали вибухи — що відомо arrow

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

1 травня 2024 23:03
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи у Херсоні зараз увечері 1 травня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: mignews.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи у Херсоні пролунали ввечері 1 травня. В Херсонській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Херсоні ввечері 1 травня

Повітряну тривогу в Херсонській області оголосили 1 травня о 21:54. У Повітряних силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 22:39 військові також попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України

О 22:59 місцеві Telegram-канали повідомили, що в Херсоні лунають вибухи.

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Офіційної інформації щодо цього від місцевої влади та представників ОВА поки що не було.

Оновлено: О 23:10 місцеві Telegram-канали повідомили, що в Херсоні чутно повторні вибухи.

У Херсоні пролунали вибухи — що відомо - фото 3
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Нагадаємо, увечері 1 травня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи в Одесі. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами.

Станом на 22:54, за інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, було відомо про 13 постраждалих. На місці влучення спалахнула потужна пожежа.

Херсон
вибух
обстріли
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри