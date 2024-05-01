Вибухи у Херсоні зараз увечері 1 травня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: mignews.com

Вибухи у Херсоні пролунали ввечері 1 травня. В Херсонській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

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Що відомо про вибухи в Херсоні ввечері 1 травня

Повітряну тривогу в Херсонській області оголосили 1 травня о 21:54. У Повітряних силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 22:39 військові також попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України

О 22:59 місцеві Telegram-канали повідомили, що в Херсоні лунають вибухи.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Офіційної інформації щодо цього від місцевої влади та представників ОВА поки що не було.

Оновлено: О 23:10 місцеві Telegram-канали повідомили, що в Херсоні чутно повторні вибухи.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "єТривога"

Нагадаємо, увечері 1 травня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи в Одесі. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами.

Станом на 22:54, за інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, було відомо про 13 постраждалих. На місці влучення спалахнула потужна пожежа.