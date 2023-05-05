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В Херсонской области оккупанты заставляют получать российские паспорта

5 мая 2023 19:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсонской области оккупанты заставляют получать российские паспорта
Паспортизация РФ. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию среди местного населения. Они используют для этого групппы паспортного контроля.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Принудительная паспортизация РФ

Согласно сообщению Генштаба, россияне угрожают местному населению депортацией и конфискацией имущества. Также представители мобильных групп проводят прием документации и выдачу паспортов России по месту проживания украинцев.

Напомним, что глава союза юристов Украины Святослав Пискун заявил, что нет гарантий, что послушав украинского омбудсмена, украинец возьмет российский паспорт, а потом когда Украина вернет все территории, этого человека не объявят коллаборантом. Он считает, что Украина может принять закон, что все украинцы, которые отказались от своего гражданства, являются коллаборантами и преступниками.

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