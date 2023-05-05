В Херсонской области оккупанты заставляют получать российские паспорта
В Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию среди местного населения. Они используют для этого групппы паспортного контроля.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Принудительная паспортизация РФ
Согласно сообщению Генштаба, россияне угрожают местному населению депортацией и конфискацией имущества. Также представители мобильных групп проводят прием документации и выдачу паспортов России по месту проживания украинцев.
Напомним, что глава союза юристов Украины Святослав Пискун заявил, что нет гарантий, что послушав украинского омбудсмена, украинец возьмет российский паспорт, а потом когда Украина вернет все территории, этого человека не объявят коллаборантом. Он считает, что Украина может принять закон, что все украинцы, которые отказались от своего гражданства, являются коллаборантами и преступниками.