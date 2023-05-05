У Херсонській області окупанти змушують отримувати російські паспорти

Паспортизація РФ. Фото: УНІАН

На Херсонщині російські окупанти продовжують примусову паспортизацію серед місцевого населення. Вони використовують для цього групи паспортного контролю.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Примусова паспортизація РФ

Згідно з повідомленням Генштабу, росіяни загрожують місцевому населенню депортацією та конфіскацією майна. Також представники мобільних груп проводять прийом документації та видачу паспортів Росії за місцем проживання українців.

Нагадаємо, що глава спілки юристів України Святослав Піскун заявив, що немає гарантій, що послухавши українського омбудсмена, українець візьме російський паспорт, а потім, коли Україна поверне всі території, цю людину не оголосять колаборантом. Він вважає, що Україна може ухвалити закон, що всі українці, які відмовилися від свого громадянства, є колаборантами та злочинцями.