В Херсонской области из-за взрыва погиб 14-летний парень

Разминирование территории. Фото: Новини.LIVE

В Херсонской области произошла детонация взрывчатки. В результате этого погиб 14-летний парень.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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Смерть из-за детонации взрывчатки

"На Херсонщине из-за детонации взрывчатки погиб ребенок", — рассказал Прокудин.

Взрыв произошел в селе Посад-Покровском. По словам Прокудина, в сарае разорвался неизвестный взрывной предмет, из-за чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 14-летний парень.