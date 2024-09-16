В Херсонской области из-за взрыва погиб 14-летний парень

В Херсонской области погиб ребенок из-за детонации взрывчатки
16 сентября 2024 19:59
Разминирование территории. Фото: Новини.LIVE
В Херсонской области произошла детонация взрывчатки. В результате этого погиб 14-летний парень.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в понедельник, 16 сентября.
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"На Херсонщине из-за детонации взрывчатки погиб ребенок", — рассказал Прокудин.
Взрыв произошел в селе Посад-Покровском. По словам Прокудина, в сарае разорвался неизвестный взрывной предмет, из-за чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 14-летний парень.
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