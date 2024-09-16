У Херсонській області через вибух загинув 14-річний хлопець

У Херсонській області загинула дитина через детонацію вибухівки
16 вересня 2024 19:59
Розмінування території. Фото: Новини.LIVE
У Херсонській області сталася детонація вибухівки. Внаслідок цього загинув 14-річний хлопець.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у понеділок, 16 вересня.
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"На Херсонщині через детонацію вибухівки загинула дитина", — розповів Прокудін.
Вибух стався у селі Посад-Покровському. За словами Прокудіна, у сараї розірвався невідомий вибуховий предмет, через що травми, несумісні з життям, дістав 14-річний хлопець.
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