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В Херсонской ОВА показали, как выглядит автобаза после обстрела России

31 октября 2023 15:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсонской ОВА показали, как выглядит автобаза после обстрела России
Последствия обстрела автобазы в Херсоне. Фото: t.me/olexandrprokudin
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсоне российские оккупанты осуществили обстрел автобазы, в результате чего два сотрудника получили ранения. Вскоре глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия российского обстрела.

Соответствующее видео Прокудин разместил в соцсетях.

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В сообщении говорится, что 34-летний водитель получил повреждения в ногу, а у старшего дворника, 58 лет, есть травма головы. На данный момент оба находятся в медицинском учреждении для оказания помощи.

Сотрудники военной администрации указали, что агрессоры начали активный обстрел центральной части города после 11:00. До этого в другом районе Херсона был атакован личный автомобиль гражданина, который, к сожалению, погиб.

"В результате ракетного удара полностью уничтожены складские помещения, повреждены по меньшей мере полдесятка транспортных средств", — указал Прокудин.

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах видно, что от автостоянки в Херсоне ничего не осталось. Все полностью разрушено, а на месте работают специалисты и находят обломки снарядов.

Напомним, что российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.

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