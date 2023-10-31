У Херсонській ОВА показали, як виглядає автобаза після обстрілу Росії

Наслідки обстрілу автобази у Херсоні. Фото: t.me/olexandrprokudin

У Херсоні російські окупанти здійснили обстріл автобази, внаслідок чого двоє співробітників отримали поранення. Незабаром голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російського обстрілу.

Відповідне відео Прокудін розмістив у соцмережах.

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Обстріл автобази у Херсоні

У повідомленні йдеться, що 34-річний водій отримав пошкодження в ногу, а старший двірник, 58 років, має травму голови. На цей час обидва перебувають у медичному закладі для надання допомоги.

Співробітники військової адміністрації вказали, що агресори розпочали активний обстріл центральної частини міста після 11:00. До цього в іншому районі Херсона було атаковано власний автомобіль громадянина, який, на жаль, загинув.

"Внаслідок ракетного удару повністю знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів", — зазначив Прокудін.

На опублікованих кадрах видно, що від автостоянки в Херсоні нічого не залишилося. Все повністю зруйновано, а на місці працюють фахівці та знаходять уламки снарядів.

Нагадаємо, що російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.