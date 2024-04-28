В Херсонской ОВА показали, как выглядят учебные заведения после попадания КАБов
Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область контролируемыми авиационными бомбами. Враг уничтожает социальную инфраструктуру, в частности, учебные заведения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook в воскресенье, 28 апреля.
Российские обстрелы Херсонской области
Прокудин показал, как выглядят учебные заведения в Бериславе и селе Велетенское Белозерской громады после попадания российских КАБов.
"Оккупанты продолжают уничтожать социальную инфраструктуру на Херсонщине, увеличивая количество авиаударов. С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть области", — рассказал он.
Под вражеский обстрел попали шесть населенных пунктов:
- Берислав;
- Новоберислав;
- Костырка;
- Приднепровское;
- Велетенское;
- Кизомыс.
К счастью, обошлось без жертв, однако есть существенные разрушения.
Прокудин подчеркнул, что находиться в прифронтовых громадах области небезопасно. Он призывает людей эвакуироваться.
Напомним, российские захватчики 27 апреля в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Так, во время атаки враг попал в здание детского сада.
Также в Харькове захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психиатрической больнице. В результате обстрела пострадала женщина.
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