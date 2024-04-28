В Херсонской ОВА показали, как выглядят учебные заведения после попадания КАБов

Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область контролируемыми авиационными бомбами. Враг уничтожает социальную инфраструктуру, в частности, учебные заведения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Российские обстрелы Херсонской области

Прокудин показал, как выглядят учебные заведения в Бериславе и селе Велетенское Белозерской громады после попадания российских КАБов.

"Оккупанты продолжают уничтожать социальную инфраструктуру на Херсонщине, увеличивая количество авиаударов. С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть области", — рассказал он.

Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Под вражеский обстрел попали шесть населенных пунктов:

Берислав;

Новоберислав;

Костырка;

Приднепровское;

Велетенское;

Кизомыс.

К счастью, обошлось без жертв, однако есть существенные разрушения.

Прокудин подчеркнул, что находиться в прифронтовых громадах области небезопасно. Он призывает людей эвакуироваться.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики 27 апреля в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Так, во время атаки враг попал в здание детского сада.

Также в Харькове захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психиатрической больнице. В результате обстрела пострадала женщина.