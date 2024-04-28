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В Херсонской ОВА показали, как выглядят учебные заведения после попадания КАБов

28 апреля 2024 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской ОВА показали, как выглядят учебные заведения после попадания КАБов
Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область контролируемыми авиационными бомбами. Враг уничтожает социальную инфраструктуру, в частности, учебные заведения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook в воскресенье, 28 апреля.

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Прокудин показал, как выглядят учебные заведения в Бериславе и селе Велетенское Белозерской громады после попадания российских КАБов.

"Оккупанты продолжают уничтожать социальную инфраструктуру на Херсонщине, увеличивая количество авиаударов. С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть области", — рассказал он.

Обстрел Херсонской области – в ОВА показали последствия
Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7
Обстрел Херсонской области – в ОВА показали последствия
Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7
Обстрел Херсонской области – в ОВА показали последствия
Учебное заведение в Херсонской области после попадания КАБов. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Под вражеский обстрел попали шесть населенных пунктов:

  • Берислав;
  • Новоберислав;
  • Костырка;
  • Приднепровское;
  • Велетенское;
  • Кизомыс.

К счастью, обошлось без жертв, однако есть существенные разрушения.

Прокудин подчеркнул, что находиться в прифронтовых громадах области небезопасно. Он призывает людей эвакуироваться.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики 27 апреля в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Так, во время атаки враг попал в здание детского сада.

Также в Харькове захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психиатрической больнице. В результате обстрела пострадала женщина.

война
Украина
обстрелы
Херсонская область
оккупанты
Александр Прокудин
авиабомба

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