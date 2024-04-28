У Херсонській ОВА показали, який вигляд мають навчальні заклади після влучання КАБів

Навчальний заклад у Херсонській області після влучання КАБів. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область керованими авіаційними бомбами. Ворог знищує соціальну інфраструктуру, зокрема навчальні заклади.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook у неділю, 28 квітня.

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Прокудін показав, який вигляд мають навчальні заклади у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади після влучання російських КАБів.

"Окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області", — розповів він.

Навчальний заклад у Херсонській області після влучання КАБів. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Навчальний заклад у Херсонській області після влучання КАБів. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Навчальний заклад у Херсонській області після влучання КАБів. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Під ворожий обстріл потрапили шість населених пунктів:

Берислав;

Новоберислав;

Костирка;

Придніпровське;

Велетенське;

Кізомис.

На щастя, обійшлося без жертв, однак є суттєві руйнування.

Прокудін наголосив, що знаходитись у прифронтових громадах області небезпечно. Він закликає людей евакуюватися.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники 27 квітня вчергове обстріляли Харківську область. Так, під час атаки ворог поцілив у будівлю дитячого садка.

Також у Харкові загарбники завдали ракетних ударів по функціонуючій обласній психіатричній лікарні. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.