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В Хмельницкой области раздаются взрывы — подробности вражеской атаки

1 ноября 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторные взрывы в Хмельницкой области 1 ноября: подробности
Последствия вражеской атаки. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине продолжается до сих пор воздушная тревога. Враг не дает покоя украинцам. Атакует практически все регионы страны. Сейчас, 1 ноября, в Хмельницкой области слышны повторные взрывы. Раньше громкие звуки были слышны в Полтавской, Киевской, Черниговской областях. Опасность для регионов остается.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Повторные взрывы в Хмельницкой области сейчас 1 ноября

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО.

Также сообщается, что в настоящее время несколько групп данных БпЛА находятся в Винницкой и Хмельницкой областях, идут курсом на запад.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас такова:

Карта воздушных тревог в Украине на 1 ноября
Карта тревог в Украине по состоянию на 1 ноября. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Киевской и Черниговской областях 31 октября могут слышать местные жители. Вероятно, эти звуки результат работы ПВО. В нескольких областях Украины до сих пор продолжается воздушная тревога.

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