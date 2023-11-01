Повторні вибухи у Хмельницькій області 1 листопада: подробиці

Наслідки ворожої атаки. Фото: скриншот

В Україні триває досі повітряна тривога. Ворог не дає спокою українцям. Атакує практично всі регіони країни. Зараз, 1 листопада у Хмельницькій області чути повторні вибухи. Раніше гучні звуки було чути у Полтавській, Київській, Чернігівській областях. Небезпека для регіонів залишається.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Повторні вибухи у Хмельницькій області зараз 1 листопада

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО.

Також повідомляється, що нині декілька груп уданих БпЛА перебувають у Вінницькій та Хмельницькій областях, йдуть курсом на захід.

Мапа повітряних тривог в Україні нині така:

Мапа тривог в Україні станом на зараз 1 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Київській та Чернігівській областях 31 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно, ці звуки — результат роботи ППО. У кількох областях України досі лунає повітряна тривога.