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У Хмельницькій області повторно лунають вибухи — подробиці ворожої атаки

1 листопада 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторні вибухи у Хмельницькій області 1 листопада: подробиці
Наслідки ворожої атаки. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

 В Україні триває досі повітряна тривога. Ворог не дає спокою українцям. Атакує практично всі регіони країни. Зараз, 1 листопада у Хмельницькій області чути повторні вибухи. Раніше гучні звуки було чути у Полтавській, Київській, Чернігівській областях. Небезпека для регіонів залишається. 

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Повторні вибухи у Хмельницькій області зараз 1 листопада

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО.

Також повідомляється, що нині декілька груп уданих БпЛА перебувають у Вінницькій та Хмельницькій областях, йдуть курсом на захід. 

Мапа повітряних тривог в Україні нині така:

Карта повітряних тривог в Україні на 1 листопада
Мапа тривог в Україні станом на зараз 1 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Київській та Чернігівській областях 31 жовтня, можуть чути місцеві мешканці. Ймовірно, ці звуки — результат роботи ППО. У кількох областях України досі лунає повітряна тривога.  

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