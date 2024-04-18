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В Хмельницкой области взрывы – регион отбивается от БпЛА

18 апреля 2024 02:31
обновлено: 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Хмельницкой области взрывы – регион отбивается от БпЛА
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: shepetivka. com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 апреля прогремели около 02:27. Этому предшествовало предупреждение мониторинговых каналов о летевших в направлении Староконстантинова беспилотниках.

О взрывах сообщает издание " Общественное ".

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 апреля

По данным СМИ, в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"

Перед этим мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждал о приближении "шахеда" к Староконстантинову.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Сразу после взрыва в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги, распространившейся на северо-восточные и южные области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 18 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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