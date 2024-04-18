В Хмельницкой области взрывы – регион отбивается от БпЛА

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: shepetivka. com

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 апреля прогремели около 02:27. Этому предшествовало предупреждение мониторинговых каналов о летевших в направлении Староконстантинова беспилотниках.

О взрывах сообщает издание " Общественное ".

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По данным СМИ, в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"

Перед этим мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждал о приближении "шахеда" к Староконстантинову.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Сразу после взрыва в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги, распространившейся на северо-восточные и южные области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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