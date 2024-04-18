В Хмельницкой области взрывы – регион отбивается от БпЛА
18 апреля 2024 02:31
обновлено: 02:43
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: shepetivka. com
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 апреля прогремели около 02:27. Этому предшествовало предупреждение мониторинговых каналов о летевших в направлении Староконстантинова беспилотниках.
О взрывах сообщает издание " Общественное ".
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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 18 апреля
По данным СМИ, в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Перед этим мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждал о приближении "шахеда" к Староконстантинову.
Сразу после взрыва в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги, распространившейся на северо-восточные и южные области.
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