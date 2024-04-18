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У Хмельницькій області вибухи — регіон відбивається від БпЛА

18 квітня 2024 02:31
оновлено: 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Хмельницькій області вибухи — регіон відбивається від БпЛА
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: shepetivka. com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 квітня пролунали близько 02:27. Цьому передувало попереджання моніторингових каналів про безпілотники, що летіли в напрямку Старокостянтинова.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".

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Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 квітня

За даними ЗМІ, в Хмельницькій області було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Перед цим моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджав про наближення "шахеда" до Старокостянтинова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Одразу після вибуху в Хмельницькій області оголосили відбій повітряної тривоги, які наразі поширилась на північно-східні та південні області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 18 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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