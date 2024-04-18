У Хмельницькій області вибухи — регіон відбивається від БпЛА

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: shepetivka. com

Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 квітня пролунали близько 02:27. Цьому передувало попереджання моніторингових каналів про безпілотники, що летіли в напрямку Старокостянтинова.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".

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За даними ЗМІ, в Хмельницькій області було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Перед цим моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджав про наближення "шахеда" до Старокостянтинова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Одразу після вибуху в Хмельницькій області оголосили відбій повітряної тривоги, які наразі поширилась на північно-східні та південні області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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