У Хмельницькій області вибухи — регіон відбивається від БпЛА
18 квітня 2024 02:31
оновлено: 02:43
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: shepetivka. com
Вибухи в Хмельницькій області зараз 18 квітня пролунали близько 02:27. Цьому передувало попереджання моніторингових каналів про безпілотники, що летіли в напрямку Старокостянтинова.
Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".
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За даними ЗМІ, в Хмельницькій області було чути вибухи.
Перед цим моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджав про наближення "шахеда" до Старокостянтинова.
Одразу після вибуху в Хмельницькій області оголосили відбій повітряної тривоги, які наразі поширилась на північно-східні та південні області.
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