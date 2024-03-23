В Киеве экс-советник Госдепа заявил, что США должны готовиться к войне по трем направлениям

Американские военные. Фото: Reuters

Соединенным Штатам Америки приходится проводить подготовку к вероятной великой войне одновременно на трех направлениях боевых действий. Он подчеркнул, что в любой момент может начаться военное противостояние в Восточной Азии, Ближнем Востоке и против России.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил бывший советник Государственного департамента США Филипп Зеликов, сообщает Укринформ.

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США готовятся к войне

"Сейчас США активно готовятся к возможности глобальной войны на трех разных театрах. Мы должны готовиться к возможному началу в любой момент войны в Восточной Азии с Китаем или КНДР или с обоими", — рассказал Зеликов.

Он также добавил, что проходит подготовка к возможной большой войне на Ближнем Востоке, к которой может присоединиться Иран и другие.

"Также мы должны сейчас готовиться к вероятности большой войны с Россией", — добавил представитель США.

Он подчеркнул, что готовиться нужно ко всем этим войнам одновременно. Зеликов также выразил убеждение, что "сейчас самый опасный период мировой истории со времени "Карибского кризиса".

"Необходимо время, чтобы понять значение этого, и трудно привыкнуть, ведь люди к подобному не привыкли", — резюмировал Зеликов.

Ранее мы рассказывали, что американский военный офицер армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что удары Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам России положительно влияют на дальнейшие действия РФ.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что, по его мнению, станет победой Украины. Оказалось, что он не считает восстановление территориальной целостности главным критерием победы.