У Києві ексрадник Держдепу заявив, що США мають готуватися до війни на трьох напрямках

Американські військові. Фото: Reuters

Сполученим Штатам Америки доводиться проводити підготовку до ймовірної великої війни одночасно на трьох напрямках бойових дій. Він наголосив, що в будь-який момент може початися військове протистояння у Східній Азії, на Близькому Сході та проти Росії.

Про це на Київському безпековому форумі заявив колишній радник Державного департаменту США Філіп Зеліков, повідомляє Укрінформ.

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США готуються до війни

"Зараз США активно готуються до можливості глобальної війни на трьох різних театрах. Ми мусимо готуватися до можливого початку в будь-який момент війни у Східній Азії із Китаєм чи КНДР або з обома", — розповів Зеліков.

Він також додав, що відбувається підготовка до можливої великої війни на Близькому Сході, до якої може долучитися Іран та інші.

"Також ми мусимо зараз готуватися до ймовірності великої війни із Росією", — додав представник США.

Він наголосив, що готуватися треба до усіх цих воєн одночасно. Зеліков також висловив переконання, що "зараз — найнебезпечніший період світової історії з часу "Карибської кризи".

"Необхідний час, аби осягнути значення цього, й важко призвичаїтися, адже люди до подібного не звикли", — резюмував Зеліков.

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