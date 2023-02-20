В Киеве на Михайловской площади заметили Джо Байдена

В городе в этот момент звучала воздушная тревога

Президент США Джо Байден с официальным визитом в Киеве. Руководителя Белого дома заметили на Михайловской площади во время памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Байден в Киеве

Журналисты увидели Джо Байдена и Владимира Зеленского в кругу охранников на Михайловской площади. Примечательно, что в столице звучала воздушная тревога, вероятно, президентов эвакуировали в укрытие.

В настоящее время у посольства США в Киеве находятся наши журналисты, сообщающие, что в ведомство уже прибыл кортеж под охраной полиции. Сейчас в столице ограничено движение транспорта.

Как известно, с утра правоохранители перекрыли центр столицы Украины. В частности, речь идет о бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также Шулявском мосту.

Напомним, сначала официально стало известно, что в Киев прибыла парламентская делегация Израиля. Кроме того, Reuters пишет также о визите премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Ранее издание Politico писало, что глава Белого дома Джо Байден планировал 20-22 февраля визит в Польшу и разговоры, что он может заехать и в украинскую столицу.