У Києві на Михайлівській площі помітили Джо Байдена

У місті в цей момент лунала повітряна тривога

Президент США Джо Байден з офіційним візитом у Києві. Очільника Білого дому помітили на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Байден у Києві

Журналісти побачили Джо Байдена та Володимира Зеленського у колі охоронців на Михайлівській площі. Примітно, що під час цього у столиці лунала повітряна тривога, ймовірно, президентів саме евакуювали до укриття.

Наразі біля посольства США у Києві перебувають наші журналісти, які повідомляють, що до відомства вже прибув кортеж під охороною поліції. Зараз у столиці обмежений рух транспорту.

Як відомо, зранку правоохоронці перекрили центр столиці України. Зокрема, йдеться про бульвар Лесі Українки, проспект Перемоги, а також Шулявський міст.

Нагадаємо, спочатку офіційно стало відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Крім того, Reuters пише також про візит прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Раніше видання Politico писало, що глава Білого дому Джо Байден планував 20-22 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці.