Национальное военное мемориальное кладбище: где в Киеве будут хоронить военных

Прощание с погибшим защитником Украины Юрием Морозом на Майдане Незалежности в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве будет построено Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК). Соответствующий законопроект уже приняла ВРУ. Первые похороны планируют проводить уже осенью 2023 года.

Кого будут хоронить в Киеве, по каким критериям и правилам и кто будет содержать кладбище — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала народный депутат, председатель подкомитета государственных инвестиционных проектов бюджетного комитета ВРУ Анна Пуртова.

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Анна Пуртова. Фото: Facebook

— Где будет создано НВМК?

— Вопрос о достойном месте захоронения и чествования погибших воинов на сегодняшний день стоит очень остро в обществе и, в частности, среди семей погибших. Колбы с прахом стоят в семье месяцами, и они все ждут.

Ранее рассматривалось предложение о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне.

Были изучены все юридические аспекты передачи земельных участков, учтены мнения представителей семей погибших, санитарные нормы и географические условия. Кабинетом Министров Украины было принято решение о размещении НВМК на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.

Деснянский район. Фото: Google

Главная задача — осуществить погребение и достойное уважения памяти о наших павших защитниках и защитницах уже осенью 2023 года.

Проголосованным законом предусматривается передача в использование и изменение целевого назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения кладбища.

— На сколько мест оно будет рассчитано?

— По приблизительному предварительному подсчету, цифра будет насчитывать порядка 50 тысяч захоронений, которые будут размещаться на полях для традиционных захоронений и секторах с колумбариями. Точный расчет станет известен после выполнения проектных работ согласно нормам действующего законодательства.

Следует отметить, что концептуально размещение Национального военного мемориального кладбища по проспекту Броварскому предусматривает максимально возможное сохранение существующих деревьев.

Территория мемориального комплекса в селе Быковня. Фото: УНИАН

— Есть ли критерии, кого именно будут хоронить на данном кладбище — по званию, месту жительства?

— Это прописано в ЗУ "О погребении и похоронном деле". На Национальном военном мемориальном кладбище может осуществляться захоронение с военными почестями погибших (умерших):

а) военнослужащих Сил безопасности и обороны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

б) военнослужащих — Героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", а также военнослужащих, награжденных орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом "За мужество" трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней;

в) участников боевых действий, определенных абзацем вторым пункта 2, пунктами 19-24 части первой статьи 6 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите";

г) лиц с инвалидностью в результате войны, определенных пунктами 11-15 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите";

ґ) военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые по решению соответствующих государственных органов были направлены для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, на территории которых в этот период велись боевые действия.

Прощание с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло. Фото: Reuters

— Будет ли возможность перезахоронения?

— Законом 9240 установлена норма, что по решению и в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, на НВМК может осуществляться перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке.

— Уже определены сроки, когда кладбище должно быть построено?

— Строительство планируется разделить на отдельные очереди. Скорость реализации строительства НВМК напрямую зависит от решения вопроса о выделении земельного участка.

Ввод в эксплуатацию и очереди строительства планируется осуществить осенью 2023 года, что позволит осуществить первые захоронения уже в этом году.

После ввода в эксплуатацию первой очереди строительства Минветеранов будет обеспечено продолжение проектирования и строительства целостного комплекса НВМК, который будет включать в себя музей и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.

Добавим, что строительство НВМК осуществляется за счет средств государственного бюджета. Следовательно, строительство, содержание, охрана и почетные захоронения на Национальном военном кладбище осуществляются исключительно за счет средств государственного бюджета, а не местных бюджетов.