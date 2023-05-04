Национальное военное мемориальное кладбище: где в Киеве будут хоронить военных

В Киеве планируют похоронить 50 тысяч погибших: где, когда и для кого построят кладбище
В Киеве будет построено Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК). Соответствующий законопроект уже приняла ВРУ. Первые похороны планируют проводить уже осенью 2023 года.
Кого будут хоронить в Киеве, по каким критериям и правилам и кто будет содержать кладбище — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала народный депутат, председатель подкомитета государственных инвестиционных проектов бюджетного комитета ВРУ Анна Пуртова.
— Где будет создано НВМК?
— Вопрос о достойном месте захоронения и чествования погибших воинов на сегодняшний день стоит очень остро в обществе и, в частности, среди семей погибших. Колбы с прахом стоят в семье месяцами, и они все ждут.
Ранее рассматривалось предложение о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне.
Были изучены все юридические аспекты передачи земельных участков, учтены мнения представителей семей погибших, санитарные нормы и географические условия. Кабинетом Министров Украины было принято решение о размещении НВМК на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.
Главная задача — осуществить погребение и достойное уважения памяти о наших павших защитниках и защитницах уже осенью 2023 года.
Проголосованным законом предусматривается передача в использование и изменение целевого назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения кладбища.
— На сколько мест оно будет рассчитано?
— По приблизительному предварительному подсчету, цифра будет насчитывать порядка 50 тысяч захоронений, которые будут размещаться на полях для традиционных захоронений и секторах с колумбариями. Точный расчет станет известен после выполнения проектных работ согласно нормам действующего законодательства.
Следует отметить, что концептуально размещение Национального военного мемориального кладбища по проспекту Броварскому предусматривает максимально возможное сохранение существующих деревьев.
— Есть ли критерии, кого именно будут хоронить на данном кладбище — по званию, месту жительства?
— Это прописано в ЗУ "О погребении и похоронном деле". На Национальном военном мемориальном кладбище может осуществляться захоронение с военными почестями погибших (умерших):
а) военнослужащих Сил безопасности и обороны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
б) военнослужащих — Героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", а также военнослужащих, награжденных орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом "За мужество" трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней;
в) участников боевых действий, определенных абзацем вторым пункта 2, пунктами 19-24 части первой статьи 6 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите";
г) лиц с инвалидностью в результате войны, определенных пунктами 11-15 части второй статьи 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите";
ґ) военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые по решению соответствующих государственных органов были направлены для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, на территории которых в этот период велись боевые действия.
— Будет ли возможность перезахоронения?
— Законом 9240 установлена норма, что по решению и в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, на НВМК может осуществляться перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке.
— Уже определены сроки, когда кладбище должно быть построено?
— Строительство планируется разделить на отдельные очереди. Скорость реализации строительства НВМК напрямую зависит от решения вопроса о выделении земельного участка.
Ввод в эксплуатацию и очереди строительства планируется осуществить осенью 2023 года, что позволит осуществить первые захоронения уже в этом году.
После ввода в эксплуатацию первой очереди строительства Минветеранов будет обеспечено продолжение проектирования и строительства целостного комплекса НВМК, который будет включать в себя музей и другие необходимые сооружения для организации почетных захоронений.
Добавим, что строительство НВМК осуществляется за счет средств государственного бюджета. Следовательно, строительство, содержание, охрана и почетные захоронения на Национальном военном кладбище осуществляются исключительно за счет средств государственного бюджета, а не местных бюджетов.