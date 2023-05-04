Національне військове меморіальне кладовище: де у Києві ховатимуть військових

Прощання з загиблим захисником України Юрієм Морозом на Майдані Незалежності в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Києві побудують Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). Відповідний законопроєкт ухвалила ВРУ. Перші поховання на ньому планують проводити вже восени 2023 року.

Кого саме ховатимуть в Києві, за якими критеріями та правилами і хто утримуватиме кладовище — в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповіла народна депутатка, голова підкомітету державних інвестиційних проєктів бюджетного комітету ВРУ Анна Пуртова.

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Анна Пуртова. Фото: Facebook

— Де буде створено НВМК?

— Питання про гідне місце поховання та вшанування загиблих воїнів на сьогодні стоїть дуже гостро у суспільстві та, зокрема, серед сімей загиблих. Колби з прахом стоять у родин місяцями, і вони все чекають.

Раніше розглядалася пропозиція щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню.

Було вивчено всі юридичні аспекти щодо передачі земельних ділянок, враховано думки представників родин загиблих, санітарні норми та географічні умови. Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення щодо розміщення НВМК на проспекті Броварському у Дніпровському районі м. Києва.

Головне завдання — здійснити поховання та гідне вшанування пам’яті наших полеглих захисників і захисниць вже восени 2023 року.

Деснянський район Києва. Фото: Google

Проголосованим законом передбачається передача у користування та зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності для розміщення кладовища.

— На скільки місць воно буде розраховане?

— За приблизним попереднім підрахунком, цифра налічуватиме порядка 50 тисяч поховань, які розміщуватимуться на полях для традиційних поховань і секторах з колумбаріями. Точний розрахунок стане відомий після виконання проєктних робіт згідно з нормами чинного законодавства.

Слід зазначити, що концептуально розміщення Національного військового меморіального кладовища на проспекті Броварському передбачає максимальне можливе збереження наявних дерев.

Територія меморіального комплексу в селі Биковня. Фото: УНІАН

— Чи є критерії, кого ховатимуть саме на цьому кладовищі — за званням, місцем проживання тощо?

— Це прописано в ЗУ "Про поховання та похоронну справу". На Національному військовому меморіальному кладовищі може здійснюватися поховання з військовими почестями загиблих (померлих):

а) військовослужбовців Сил безпеки та оборони, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;

б) військовослужбовців — Героїв України, яким, починаючи з 2014 року, вручено орден "Золота Зірка", а також військовослужбовців, нагороджених орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом "За мужність" трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів;

в) учасників бойових дій, визначених абзацом другим пункту 2, пунктами 19-24 частини першої статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

г) осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених пунктами 11-15 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

ґ) військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження до держав, на території яких у цей період велися бойові дії.

Прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом. Фото: Reuters

— Чи буде можливість перепоховання?

— Законом 9240 встановлено норму, що за рішенням та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на Національному військовому меморіальному кладовищі може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX столітті.

— Вже визначені терміни, коли мають побудувати кладовище?

— Будівництво планується розділити на окремі черги. Швидкість реалізації будівництва Національного військового меморіального кладовища безпосередньо залежить від вирішення питання виділення земельної ділянки.

Введення в експлуатацію і черги будівництва планується здійснити восени 2023 року, що надасть змогу здійснити перші поховання вже цього року.

Після введення в експлуатацію першої черги будівництва Мінветеранів буде забезпечено продовження проєктування та будівництва цілісного комплексу НВМК, який міститиме у тому числі музей та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

Додамо, що будівництво НВМК здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Отже, будівництво, утримання, охорона та здійснення почесних поховань на Національному військовому кладовищі здійснюється виключно за рахунок коштів державного бюджету, а не місцевих бюджетів.