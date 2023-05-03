В Киеве и области сообщают о воздушной тревоге и работе ПВО
3 мая 2023 00:37
обновлено: 01:05
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В части областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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00:14 - воздушная тревога в Киеве и области
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призывает не игнорировать тревогу и утверждает, что работает ПВО.
00:50 - КОВА также сообщает о работе ПВО.
00:55 - КМВА также сообщает о работе ПВО.
00:56 - воздушная тревога в Днепре.
00:59 - местные паблики сообщают о взрывах в Херсоне.
01:02 — Глава ОП Андрей Ермак сообщает, что угроза все еще остается. Находитесь в укрытии!