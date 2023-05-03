В Киеве и области сообщают о воздушной тревоге и работе ПВО

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В части областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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00:14 - воздушная тревога в Киеве и области

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призывает не игнорировать тревогу и утверждает, что работает ПВО.

00:50 - КОВА также сообщает о работе ПВО.

00:55 - КМВА также сообщает о работе ПВО.

00:56 - воздушная тревога в Днепре.

00:59 - местные паблики сообщают о взрывах в Херсоне.

01:02 — Глава ОП Андрей Ермак сообщает, что угроза все еще остается. Находитесь в укрытии!