У Києві та області повідомляють про повітряну тривогу та роботу ППО
3 травня 2023 00:37
оновлено: 01:05
Термінова новина
У частині областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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00:14 — повітряна тривога в Києві та області
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликає не ігнорувати тривогу та стверджує, що працює ППО.
00:50 — КОВА також повідомляє про роботу ППО.
00:55 — КМВА також повідомляє про роботу ППО.
00:56 — повітряна тривога у Дніпрі.
00:59 — місцеві пабліки повідомляють про вибухи в Херсоні.
01:02 — Очільник ОП Андрій Єрмак повідомляє, що загроза все ще залишається. Перебувайте в укритті!