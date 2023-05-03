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У Києві та області повідомляють про повітряну тривогу та роботу ППО

3 травня 2023 00:37
оновлено: 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві та області повідомляють про повітряну тривогу та роботу ППО
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У частині областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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00:14 — повітряна тривога в Києві та області

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак закликає не ігнорувати тривогу та стверджує, що працює ППО.

00:50 — КОВА також повідомляє про роботу ППО.

00:55 — КМВА також повідомляє про роботу ППО.

00:56 — повітряна тривога у Дніпрі.

00:59 — місцеві пабліки повідомляють про вибухи в Херсоні.

01:02 — Очільник ОП Андрій Єрмак повідомляє, що загроза все ще залишається. Перебувайте в укритті!

 

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