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В Киеве раздался взрыв — Россия запустила ракеты

25 марта 2024 10:33
обновлено: 11:06
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Взрывы в Киеве 25 марта — в городе работает ПВО
Воздушная тревога. Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Взрыв в Киеве раздался в понедельник, 25 марта. По предварительной информации, в столице работает ПВО. В ряде украинских городов объявили воздушную тревогу из-за запусков вражеских ракет из Крыма. 

Об этом сообщают "Воздушные силы", Киевская городская военная администрация и мониторинговые каналы.

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Обновлено 11:05. В Киеве и других областях отбой воздушной тревоги.

Обновлено 10:40. Мониторинговые каналы сообщают, что шесть взрывов прогремели и в Киевской области. Отмечается, что это могли быть ракеты "Оникс" или "Циркон", запущенные из оккупированного Крыма. Ожидаем комментариев от Воздушных сил.

В понедельник, 25 марта, в Киеве раздались взрывы. По информации КМВА, в городе работало ПВО.

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Накануне Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга и движении ракеты в направлении столицы. 

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В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

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Воздушная тревога в Украине 25 марта. Фото: скриншот

Напомним, 21 марта россияне осуществили массированный обстрел Киева. Так, российские ракеты были направлены на объекты ГУР, но все цели сбили силы ПВО.

Также мы писали, что во время массированной атаки столицы пострадал склад интернет-магазина ROZETKA. Здание и служебный транспорт получили значительные повреждения.

Киев
взрыв
воздушная тревога
ракеты

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